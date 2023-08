Orrore a Castel San Giorgio: trovati morti 14 cani Europa Verde: "Presunto avvelenamento. Fare immediata luce su questa carneficina"

Un macabro ritrovamento quello avvenuto innanzi al Palazzo de Conciliis in località Paterno a Castel an Giorgio dove Il portavoce di quattordici cani sono stati ritrovati morti, presumibilmente avvelenati.

Il gruppo Europa Verde di Castel San Giorgio esprime preoccupazione per quanto accaduto. La portavoce provinciale, Anna Cione e il portavoce di Castel San Giorgio Salvatore De Simone richiedono alle autorità competenti e all'Asl di "fare immediata luce su questa carneficina" di animali che vivevano su quella zona.

"Riteniamo - dice il portavoce territoriale Salvatore De Simone - che non si esclude nessuna ipotesi ma sarebbe pericoloso non comprendere le cause di questo presunto avvelenamento se avvenuto per mano dell'uomo oppure i cani abbiano bevuto acqua contaminata , fatto ancora più grave per l'incolumità della salute pubblica. Se ciò fosse vero chiediamo al Sindaco di attivare le opportune verifiche sugli animali attraverso l'Asl competente territorialmente".

Si unisce a questa richiesta l'associazione Legambiente circolo "Francesco Di Pace " che inoltrerà richiesta ufficiale.

Diversi cittadini hanno segnalato anche al deputato dell'alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli quanto accaduto.

"Una vicenda allucinante - spiega Borrelli - che le autorità locali e la Asl dovranno verificare. Se hanno avvelenato tutti questi animali si tratta di una strage e come tale va affrontata scovando e punendo i colpevoli".