Sicurezza stradale a San Valentino Torio: installati nuovi dossi in gomma Strianese: "Maggiore sicurezza per pedoni e veicoli. Prossimamente proseguiremo su altre strade"

Più sicurezza stradale a San Valentino Torio, continuano i lavori sulle arterie cittadine. Dopo la realizzazione di alcuni percorsi pedonali, dei parcheggi rosa, della nuova segnaletica orizzontale, della videosorveglianza (in corso di completamento), continua la messa in sicurezza del paese con la posa in opera di dossi in gomma.

Sono stati posizionati 2 dossi in via Michele Borgia, 1 in via Terrazzani, 2 in via 28 ottobre, 1 in via Orto, 1 in via Diaz (centro di Casatori) e 1 in via Murelle.

"Maggiore sicurezza per pedoni e veicoli. - assicura il sindaco Strianese - Prossimamente proseguiremo su altre strade.

Andiamo avanti".