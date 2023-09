Più sicurezza a Nocera Inferiore: in servizio 10 nuovi vigili urbani All'augurio di benvenuto, il sindaco ha aggiunto il monito di lavorare con impegno per la Città

Dieci nuovi vigili urbani al servizio di Nocera Ingeriore: aumenta la sicurezza in città.

Anche per quest'anno entrano in servizio dieci risorse a tempo determinato per il Corpo di Polizia Locale.

Il Sindaco Paolo De Maio ha accolto questa mattina i Vigili Urbani entrati oggi in servizio.

All'augurio di benvenuto, si è aggiunto il monito di lavorare con impegno per la Città.