Sarno, lavori alla rete idrica: ecco dove mancherà l'acqua Batterie di fontanine in diverse aree per il rifornimento

La GORI avvisa gli utenti che, per lavori programmati, nella giornata di martedì 5 settembre dalle ore 14.00 alle ore 1.00 di mercoledì 6 settembre, si verificheranno mancanze d'acqua o abbassamenti della pressione idrica, nelle seguenti zone di SARNO (previsto un servizio idrico sostitutivo):

VIA MATTEOTTI

CORSO UMBERTO I

PIAZZA GARIBALDI

PIAZZA IV NOVEMBRE

PIAZZA MICHELANGELO CAPUA

PIAZZA SABOTINO

PIAZZA XXIV MAGGIO

RIONE EUROPA

STRETTOIA VICINALE LANZARA

TRAVERSA DI VIA SAN VITO

TRAVERSA II DI VIA PROLUNGAMENTO MATTEOTTI

TRAVERSA II DI VIA MATTEOTTI

VIA ASTONE DI CERVO

VIA BERSAGLIO

VIA BRACIGLIANO

VIA FABRICATORE

VIA CAVOUR

VIA CAPPELLA VECCHIA

VICO CAROGIOIELLO

VIA CARRARA CASTAGNITIELLO

VIA CARRARA II CASTAGNITIELLO

VIA COTINI

VIA DE LIGUORI

VIA FIORENTINI

VIA FORNO VECCHIO

VIA FOSSALUPARA INFERIORE

VIA GAETANO NUNZIANTE

VIA GIUSEPPE LANZARA

VIA GIUSEPPE MAZZINI

VIA GIUSEPPE PIANI

VIA I STARZELLA

VIA II STARZELLA

VIA LONDRONE

VIA MASSERIA MUONZO

VIA MICHELE SQUITIERI

VIA MORTARO

VIA PAOLO FALCIANI

VIA PIETRO NOCERA

VIA PIOPPAZZE

VIA PONTE ALARIO

VIA PRIMA CARRARA CASTAGNITIELLO

VIA PROLUNGAMENTO MATTEOTTI

VIA QUATTROFUNI

VIA R.LAUDISIO

VIA RAMPE TERRA VECCHIA

VIA RIVO CEROLA

VIA SAN DOMENICO

VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI

VIA SAN MARINO

VIA SAN VITO

VIA SANT'ERAMO

VIA SILVIO RUOCCO

VIA SURDO

VIA VECCHIA LAVORATE

VIA VILLA VENERE

VIA VOSCONE

VICO CANTARONE

VICOLO DEI GIUDEI

VICOLO DEI MIRACOLI

VICOLO DEI PASTORI

VICOLO FORNO VECCHIO

VICOLO I SAN SEBASTIANO

VICOLO II SAN SEBASTIANO

VICOLO IMMACOLATA CONCEZIONE

VICOLO OREFICE

VICOLO SAN MARTINO

VICOLO SAN NICOLA

VICOLO SAN PIETRO

VICOLO SANT'ANTONIO ABATE

VICOLO TRE CORONE

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con BATTERIA DI FONTANINE presso:

1. Via Bracigliano presso civico n.120;

2. Via Roma, area parcheggio comunale scuola primaria De Amicis Baccelli;

3. Via Acquarossa, incrocio Pantano Gnilino;

4. Via Lavorate civico n.171, nei pressi scuola "IC Amendola".

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.