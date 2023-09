Lavoratori della Comunità Montana senza stipendio da cento giorni, la denuncia Antonio Valitutto, coordinatore di NM, ha raccolto testimonianze di dipendenti in forte difficoltà

“La Comunità Montana Tanagro Alto Medio Sele, un Ente in balia di sé stesso per non dire allo sbaraglio”. La denuncia arriva da Antonio Valitutto, coordinatore di Noi Moderati dell'area area Alto Sele-Tanagro che scende in campo a difesa dei lavoratori idraulico Forestali, senza stipendio da circa cento giorni per carenza di personale amministrativo.

“La guida storica della sinistra locale sta dimostrando tutti i suoi limiti nella gestione di un Ente che ormai così com'è non ha più ragione di esistere - ha dichiarato Valitutto - La questione dei mancati pagamenti dei salari agli idraulico Forestali è un problema non più rinviabile. Si tratta di padri di famiglia che da mesi non vengono pagati pur dovendo sostenere mensilmente le spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento delle proprie famiglie”.

Valitutto in questi mesi ha raccolto testimonianze drammatiche di dipendenti in forte difficoltà: “Proprio nei giorni scorsi un lavoratore mi faceva notare che ha due figlie che vanno all'università a Napoli e che per lui la situazione ormai è al limite della sostenibilità. La mancata assunzione di personale amministrativo dopo il pensionamento dei dipendenti assunti al momento della nascita di questi Enti, si ripercuote gravemente non solo sulla gestione degli idraulico Forestali ma anche del territorio della comunità - ha poi detto il coordinatore cittadino di Noi Moderati - La Regione Campania fa finta di non vedere un problema che riguarda un po' tutte le Comunità Montane della regione, ad oggi manca un progetto di revisione di questi Enti che allo stato in cui sono, sono soltanto Enti che inutili. La proposta è quella di una loro soppressione, qualora davvero gli stessi non vadano rivisti e soprattutto riorganizzati”.