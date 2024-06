Salernitana, il Wolverhampton torna alla carica per Dia Il club di Premier torna a bussare alla porta dei granata

L’offerta della Lazio sul tavolo. Dieci milioni di euro più bonus era stata la proposta avanzata dai biancocelesti per Boulaye Dia. La Salernitana era pronta a dire sì ma si è imbattuta nel rifiuto del calciatore. Il senegalese, al centro della battaglia legale con il club dopo il mancato ingresso in campo con l’Udinese e l’esclusione dal progetto granata nel finale di stagione, non apre né alla Lazio né alla Fiorentina perché aspetta la Premier League.

Così, nelle ultime ore, a rifarsi sotto è stato il Wolverhampton. I gialloneri furono protagonisti nella scorsa estate della prima frattura fra calciatore e Salernitana, testimoniata dalla conferenza stampa rovente di fine mercato di Morgan De Sanctis. Ora, gli inglesi si sono rifatti sotto ma non si spingono oltre i 7 milioni di euro. La Salernitana resta ferma su una valutazione da 12 milioni di euro e spera di non dover allargare la forbice di sconto per liberarsi del calciatore più pagato.