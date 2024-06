Salernitana, resta in piedi la pista Petrachi: si prova a ricucire lo strappo In giornata previsti nuovi contatti, Maiorino è la prima alternativa. Ma è rebus cessione

Ha subito una brusca frenata ma è ancora in piedi la trattativa tra la Salernitana e Gianluca Petrachi. Il dirigente salentino, dopo aver incontrato il presidente Danilo Iervolino, attende di ricevere risposte sul futuro. In giornata potrebbe esserci un nuovo contatto ma voci di dentro raccontano che la pista è ancora più che aperta. Petrachi, tuttavia, ha chiarito che metterà nero su bianco soltanto se gli saranno date garanzie chiare. A cominciare dall'assetto societario: Iervolino attende un'eventuale offerta dal fondo americano Brera Holdings che nelle prossime ore dovrà decidere se sferrare l'assalto decisivo per l'acquisizione del club. Nel frattempo la Salernitana si è cautelata, tenendo aperti anche i contatti con Rocco Maiorino. Più defilate, invece, le piste Pasquale Foggia e Ciro Polito. La società, inoltre, avrebbe effettuato qualche sondaggio preliminare anche con qualche allenatore: da Alberto Aquilani a Mimmo Toscano, passando per Andrea Sottil. Entro lunedì sono attesi i primi annunci.