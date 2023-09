Colori e profumi in strada: ultimo giorno dell'Infiorata di Casatori Sarà possibile visitare le opere floreali a San Valentino Torio fino alle 23 di oggi, 17 settembre

Le strade si colorano e l'aria si riempie di profumi, ieri un'altra bellissima giornata trascorsa con l'Infiorata di Casatori a San Valentino Torio. La tradizionale manifestazione, che ha preso vita dal 15 settembre, è giunta alla sua 28ma edizione.

"Un evento nato dal cuore di giovani, adulti e anziani della comunità per testimoniare e valorizzare la sua fede a Cristo, attraverso la devozione verso la Vergine Addolorata", sottolineano dall'amministrazione dell'Agro.

L'evento si concluderà nella serata di oggi, alle ore 23, con il regale passaggio della Venerata Immagine della Madonna sui tappeti di ?ori.

Per tutta la giornata di oggi, è possibile visitare le opere floreali dell'Infiorata di Casatori, ed in particolare: il Quadro Verticale a Largo Tringiale, l'infiorata dei Piccoli a Via Santa Maria delle Grazie, l' Infiorata dedicata all' Azione Cattolica a Via dell' Infiorata.

"L' Infiorata e' realizzata come omaggio floreale alla Vergine Maria SS. Addolorata, che si venera nella Parrocchia Santa Maria delle Grazie in Casatori. Non mancate!", l'invito del sindaco Michele Strianese.