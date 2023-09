Castellabate ricorda il piccolo Tommy a due anni dalla scomparsa Il 15enne morì in un tragico incidente stradale lungo la Via del Mare

Due anni fa la tragedia che colpì profondamente la comunità di Castellabate: il 17 settembre 2021, il 15enne Tommaso Gorga morì in un incidente stradale lungo la Via del Mare, in località Buonanotte, a due passi da casa sua.

A due anni dalla scomparsa resta vivo il ricordo del piccolo Tommy, l’intera comunità ha partecipato a una giornata in sua memoria. Ad Ogliastro Marina, la giornata di domenica è stata interamente dedicata a lui. Tra sport, degustazioni e musica, l’intera comunità è invitata a partecipare al secondo memorial intitolato “Tommasino…nel cuore e nell’anima". Tanti gli appuntamenti in programma che hanno caratterizzato l’omaggio.

Tanti gli artisti e le associazioni che hanno aderito a questa iniziativa benefica. Anche il Sindaco Marco Rizzo ha partecipato a questo memorial per essere vicino a Carmine e Giovanna e alla loro famiglia.

"Momenti di condivisione, unione, di ricordi e commozione quelli di ieri ad Ogliastro. - ha commentato il sindaco Marco Rizzo - Un’intera comunità unita per ricordare il piccolo Tommy e per sostenere un’importante attività di volontariato a servizio del nostro territorio".