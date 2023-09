Castel San Giorgio, procedono spediti i lavori per l'ampliamento Vasca Valesana L'opera idraulica è stata finanziata dal Ministero dell'Agricoltura per 4,6 milioni di euro

Procedono spediti i lavori per l'ampliamento di Vasca Valesana nel Comune di Castel San Giorgio. L'opera idraulica, progettata dall'ufficio tecnico del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno in sinergia con il Comune di Castel San Giorgio, è stata finanziata dal Ministero dell'Agricoltura per 4,6 milioni di euro.

Parla il sindaco Lanzara

«Questa mattina, con il presidente del Consorzio, l'avvocato Mario Rosario D'Angelo, abbiamo effettuato un sopralluogo sull'invaso situato tra i comuni di Castel San Giorgio e Siano per fare il punto sui lavori di ampliamento partiti lo scorso mese di febbraio-ha dichiarato Paola Lanzara -. Ringrazio il presidente D'Angelo e tutta la struttura da lui presieduta per la grande attenzione rivolta, da sempre, al nostro territorio e alle sue necessità.

Una volta terminata, la Vasca Valesana, oltre a rappresentare un baluardo per Castel San Giorgio dalle acque provenienti dalle alture circostanti, sarà anche un piccolo polmone verde con pista ciclabile, parco giochi ed area attrezzata.

Il parco urbano che sta nascendo sarà dotato anche di video sorveglianza ed illuminazione con pannelli fotovoltaici.

Il progetto prevede, inoltre, la piantumazione di pioppi all'interno dell'invaso e aceri e lecci sulla collina artificiale che ospiterà l'area a verde attrezzato.

Marginale e ridotto all'essenziale il ricorso all'utilizzo del calcestruzzo, che sarà adoperato unicamente nella costruzione di muretti di contenimento e bocche di collettamento che portano le acque all'invaso. Un'opera davvero importante per Castel San Giorgio che molto presto, grazie allo straordinario impegno del Consorzio e dei suoi tecnici, consegneremo alla comunità» - ha concluso il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara.

Realizzata nel 1912, oltre 110 anni fa, la vasca Valesana di Campomanfoli contribuirà in maniera determinante alla messa in sicurezza del territorio di Castel San Giorgio e di tutti i comuni a valle.