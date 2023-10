Mancata pulizia dei torrenti a Sala Consilina: la segnalazione Gli operatori della GAI scrivono al sindaco: Normale deflusso delle acque ostruito dalla vegetazione

La Guardia Agroforestale italiana, nella giornata di ieri, ha segnalato al Sindaco del Comune di Sala Consilina, al

Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro, al Presidente della Provincia di Salerno ed al Direttore Anas Salerno, la mancata pulizia dei torrenti nonchè dei canali di scolo delle acque fluviali adiacenti l'autostrada A2 nel comune di Sala Consilina alla località Ponte Cappuccini.

Nel corso dei controlli, gli operatori hanno rilevato che alcuni tratti sono totalmente ostruiti da oltre due metri di terreno, "circostanza - spiegano dalla GAI - che impedisce il normale deflusso delle acque, mentre altri canali sono totalmente coperti dalla vegetazione cresciuta e che non è stata ripulita da chi era preposto".

Seecondo gli operatori diretti e coordinati dal Dirigente Avv Gaetano Romanelli, la mancata manutenzione ordinaria e straordinaria potrebbe creare notevoli disagi "in conseguenza della concreta possibilità che il deflusso non regolare delle acque, anzi in alcune circostanze la totale ostruzione al deflusso, possa causare danni alle persone ed alle cose sopratutto in cosiderazione che si va in contro al periedo invernale".

I controlli proseguono in altre aree del territorio.