Problema parcheggi a Cava, Confesercenti: Impatto negativo sulle attività L'appello: Urgente necessità di adeguate soluzioni

La Confesercenti Cava de’ Tirreni ritorna sulla problematica relativa alla mancanza di parcheggi in città. Un disagio dovuto ai diversi interventi in corso.

L'associazione, "pur riconoscendo e sostenendo la grande opera di trasformazione urbana in atto, con la realizzazione di opere che indubbiamente stanno cambiando il volto della città, come il parco urbano con una ampia area a verde e il parcheggio interrato e la riqualificazione di piazza San Francesco, con parcheggio interrato, che finalmente realizzerà la più grande piazza della città che potrà essere utilizzata anche per l’organizzazione di grandi eventi ed iniziative con indubbi benefici sul commercio e l’economia cittadina, ribadisce con forza la riduzione di un rilevante numero di posti auto in aree fondamentali sia per il commercio che per la movida cittadina che grazie alla competenza e professionalità degli operatori si è imposta come punto di riferimento per l’intera regione".

In più occasioni la Confesercenti non solo ha evidenziato le preoccupazioni per tale situazione, ma ha anche suggerito proposte che ne mitigassero il negativo impatto sulle attività commerciali: "Pertanto ribadisce la urgente necessità di adeguate soluzioni come la realizzazione di parcheggi modulari da installare al parcheggio Tolomei ed altre aree nelle immediate vicinanze del centro che maggiormente risentono della carenza di posti auto, anche rendendo disponibili altre aree pubbliche o private".

L'appello: "Sollecitiamo una celere soluzione alla problematica, nelle more, soprattutto, dei lavori di realizzazione di piazza San Francesco e del relativo parcheggio interrato, che hanno privato, per i prossimi due anni, di numerosi posti auto di residenti, commerciati e visitatori".