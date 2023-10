Cava, nuove attrezzature per gli studenti dell'IIS Della Corte - Vanvitelli L’istituto amplia e incrementa la propria offerta formativa grazie ai fondi PON FESR

L’ Istituto di Istruzione Superiore Della Corte - Vanvitelli Cava dè Tirreni, settore alberghiero, amplia e incrementa la propria offerta formativa inaugurando, grazie ai fondi PON FESR - Azione 13.1.4 - “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”, messi a disposizione dall’Unione Europea, un moderno e attrezzato laboratorio per l’insegnamento dell’“arte bianca”, dell’arte cioè di utilizzare la farina per prodotti dolciari, da forno e per i vari tipi di paste alimentari.

“Gli allievi potranno così conoscere i saperi e le tecniche del mondo della panificazione, della pizzeria e della pasticceria - ha dichiarato con motivata soddisfazione la dirigente scolastica dell’istituto, prof.ssa Franca Masi - anche grazie ad una didattica prevalentemente laboratoriale, dove ogni argomento sarà sviluppato dai nostri esperti docenti basandosi essenzialmente sull’ esperienza di ciò che si impara e utilizzando moduli didattici strutturati proprio su conoscenze, competenze e abilità da acquisire in materia di lievitati, quindi pane, pizze e prodotti di pasticceria”.

Pertanto, gli allievi approfondiranno gli aspetti tecnici legati alle caratteristiche e ai requisiti delle materie prime coinvolte in tutti i processi di lievitazione, acquisendo conoscenza delle caratteristiche, della composizione chimica e delle modificazioni che tali materie subiscono, conoscenze che rivestono sempre maggiore importanza nella formazione delle figure professionali operanti nel settore alimentare: insomma si punta a una formazione di alto livello anche per rispondere alle richieste del mercato del lavoro che, nel settore alimentare, richiede con sempre maggiore frequenza giovani operatori con una formazione completa ed elevata professionalità e competenza.

Infine, per non smentire la nota sensibilità dell’Istituto “Della Corte-Vanvitelli” verso le problematiche ambientali, il nuovo laboratorio sarà un vero e proprio «lab green» sostenibile e innovativo, poiché le nuove attrezzature sono tutte a risparmio energetico.

In sintesi, tutto all’insegna del green e della migliore tradizione alimentare della nostra terra, patria della dieta mediterranea e di prodotti di eccellenza.