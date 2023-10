Buone notizie a Fisciano, la chiesa di San Pietro Apostolo riaprirà al culto Annunciato finanziamento del ministero della cultura per la realizzazione di lavori di manutenzione

Presto, la Chiesa di San Pietro Apostolo in Fisciano Capoluogo, riaprirà al culto dei fedeli. Nella giornata odierna, il parroco don Vincenzo Pierri ha annunciato alla Comunità l’intervento del Ministero della Cultura, attraverso la competente Soprintendenza, che elargirà un finanziamento di 250mila euro per eseguire gli interventi necessari di manutenzione straordinaria della copertura del tetto ed il restauro conservativo degli affreschi e delle altre opere d’arte presenti nella chiesa.

I dettagli

Il monumentale edificio sacro, risalente al 1300, è stato chiuso a seguito di un sopralluogo eseguito dai Vigili del fuoco il 30 novembre dello scorso anno, che riscontrarono problemi di natura strutturale, tra cui gravi infiltrazioni al tetto della struttura, agli stucchi e agli affreschi. La relazione tecnica stilata dai caschi rossi dopo l’ispezione diffidava il Parroco dal far frequentare gli ambienti della stessa chiesa affinché non venivano ripristinate le condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Con conseguente ordinanza, il sindaco di Fisciano, dott. Vincenzo Sessa, dispose la chiusura al culto della Chiesa di San Pietro Apostolo, tutt’oggi interdetta alle celebrazioni religiose.

Tale chiusura ha causato forti disagi alla Comunità della Città di Fisciano e dell’intera Valle dell’Irno, in quanto quella di San Pietro è la Chiesa Parrocchiale di riferimento delle autorità accademiche, del corpo docenti e degli studenti dell’Università degli Studi di Salerno, insistendo il Campus Universitario proprio sul territorio di Fisciano Capoluogo.

Ora, grazie alla notizia dell’assegnazione di queste somme da parte del Governo Centrale, per il tramite del Ministero della Cultura, la Chiesa, entro un tempo ragionevole riaprirà al culto.

I lavori saranno eseguiti sotto l’egida della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno attraverso le procedure di rito. In questo anno di chiusura, le Sante Messe, le altre celebrazioni liturgiche e le attività pastorali hanno avuto luogo presso l’altra Chiesa presente in Fisciano, quella della Madonna delle Grazie.

Ma è facile immaginare che, nel momento in cui verranno terminati i lavori di manutenzione straordinaria, la Chiesa di San Pietro Apostolo, dove è custodita anche la statua di San Vincenzo Ferrer, Patrono della Città e del Comune di Fisciano, ritornerà a beneficio dell’intera comunità cittadina in tutto il suo splendore.

La notizia è stata accolta con grande favore da parte dei fedeli e dalle autorità civili ed istituzionali.