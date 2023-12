Minori, il bilancio del sindaco Andrea Reale: "Siamo pronti a nuove sfide" In primavera il comune della Costiera Amalfitana tornerà alle urne

Con la fine del 2023 il sindaco di Minori, Andrea Reale ha voluto tracciare un bilancio del lavoro portato avanti in questi anni dalla sua Amministrazione. Nella prossima primavera, infatti, il comune della Costiera Amalfitana tornerà alle urne per il rinnovo del Consiglio comunale. "Andiamo oltre, insieme", è lo slogan lanciato dalla fascia tricolore che ha rivolto un messaggio speciale ai suoi concittadini.

"Cari concittadini, desidero augurare a tutti voi un futuro colmo di realizzazioni, di serenità e tanta pace. Siamo quasi al termine di un quinquennio amministrativo impegnativo e difficile, che ha riservato momenti drammatici e quasi surreali, in cui solo grazie ad una collaborazione piena e responsabile siamo riusciti a superare tante difficoltà. Voglio condividere con voi un sentimento di profonda gratitudine e riflessione. È stato per me un onore servire Minori con l’obiettivo costante di assecondarne lo sviluppo e di migliorare la vita di ogni cittadino. Ciascun singolo giorno ho avuto l’opportunità di crescere ed imparare, lavorando al fianco di persone straordinarie che arricchiscono il nostro paese. Ringrazio di cuore tutti, nessuno escluso: gli operatori economici, motore del paese, le tante associazioni turistiche, culturali, sportive, religiose, del volontariato, dello spettacolo e del tempo libero, rivolgendo sempre un pensiero ai nostri padri e nonni che sono memoria e storia vivente della comunità. Grazie ai dipendenti comunali, agli operatori dell’azienda pubblica, alla segretaria comunale, a tutti i consiglieri e assessori di maggioranza e di minoranza per avermi supportato e sopportato, nonostante talune asprezze del mio carattere. Ancora grazie a tutti per il lavoro dedicato e instancabile al mio fianco. Insieme abbiamo compiuto passi importanti, ma c’è ancora tanto da fare e da migliorare.

Desidero ringraziare, infine, i componenti del Gruppo Civico ViaNova, donne e uomini di Minori che hanno sentito il dovere di partecipare attivamente per il bene della collettività. Siamo pronti a impegnarci per affrontare i temi e sfruttare le opportunità che si presenteranno, per una Minori più forte e più inclusiva. Insieme possiamo costruire un domani migliore, in cui ognuno è rappresentato ed ogni voce ha pari dignità di espressione e di ascolto. Cari concittadini, auguro a voi e alle vostre famiglie un felice e prospero 2024. “Andiamo oltre, insieme", verso nuove sfide e nuove vittorie", conclude il sindaco Andrea Reale.