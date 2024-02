Bellizzi verso le amministrative: Pellegrino e Maddalo uniti alla sfida Le manovre in vista della competizione elettorale

Il presidente del consiglio comunale di Bellizzi, Nicola Pellegrino, ha annunciato oggi la sua collaborazione con il collega consigliere Angelo Maddalo per "affrontare congiuntamente le sfide cruciali che la comunità di Bellizzi sta attualmente affrontando. L'obiettivo dichiarato è la costruzione di un percorso che promuova l'unità, superando le divisioni e valorizzando ciò che unisce i cittadini".

"Dopo nove anni di confronti in consiglio comunale, Nicola e Angelo hanno sperimentato personalmente che la decisione più difficile non è quella di agire in modo separato, ma di intraprendere il viaggio insieme. Superare ostacoli come steccati e diversità non è stato un percorso semplice, ma entrambi sono determinati a farlo per il bene della comunità - si legge nella nota a margine della manifestazione pubblica -. In un appello sincero e appassionato alla cittadinanza, Nicola Pellegrino si è presentato non solo come un consigliere comunale, ma come un cittadino profondamente convinto dell'importanza di ripristinare il ruolo di esempio di buon governo di Bellizzi. Ha denunciato decenni di occasioni mancate a causa di una visione miope ed egoistica che ha contribuito a rendere la città sempre più provinciale ed irrilevante".

Il consigliere ha sottolineato l'urgenza di "procedere insieme, lavorando esclusivamente per il bene della comunità. La costruzione di un progetto condiviso parte dalla consapevolezza che il bene comune è il bene di ogni uomo libero, e ha assicurato che la loro azione sarà sempre guidata da questo principio".

Pellegrino ha concluso il suo intervento evidenziando "la forza di Bellizzi, racchiusa nella diversità e nella ricchezza dei suoi abitanti". Ha invitato "tutti i cittadini a partecipare a questo entusiasmante viaggio verso traguardi straordinari, sottolineando che solo insieme è possibile raggiungere risultati significativi".