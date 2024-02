Ok ai lavori di miglioramento per l'area Zes e l'aeroporto di Salerno Prevista la realizzazione di un ponte di collegamento tra Pontecagnano e Salerno

Questa mattina, con delibera di giunta comunale, è stata confermata l’approvazione dei lavori relativi agli interventi di miglioramento dell’accessibilità all’area Zes di Salerno dal porto e dall’aeroporto Salerno Costa D’Amalfi.

Nel tratto viario compreso fra Pontecagnano Faiano e Salerno, località Scavate Case Rosse, sarà infatti realizzato un ponte di collegamento, che andrà ad influire positivamente sulla gestione del traffico veicolare in una zona tendenzialmente molto movimentata data la sua posizione strategica, ovvero di confine fra i due territori.

"Un nuovo collegamento con la zona industriale di Salerno per iniziare a dare respiro all'incessante traffico che in alcune ore di punta attanaglia il nostro centro cittadino. Un ponte che consentirà di raddoppiare gli accessi in entrata ed uscita a valle della SS.18; siamo già al lavoro con i Comuni limitrofi, Regione e Anas per trovare anche la soluzione per un nuovo accesso anche a monte dell'autostrada, per smaltire il traffico proveniente in ingresso ed uscita sia di Faiano che dei Picentini. Desidero esprimere la mia gratitudine alla ditta Ritonnaro, esecutrice dei lavori, per il proprio impegno e dedizione nella realizzazione di questa infrastruttura cruciale per il nostro territorio. Un ringraziamento speciale va anche al progettista Raffaele Vaccaro, che ha contribuito in modo significativo al successo di questo intervento", ha dichiarato in merito l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Sica.

“Grazie alla proficua collaborazione che intercorre con ASI - Consorzio Area Sviluppo Industriale di Salerno, stiamo per assistere alla realizzazione di una nuova rete stradale alternativa che risolverà il problema del traffico che in alcune fasce orarie affligge la nostra comunità. Il nuovo piano, che metterà in collegamento l'area ex Spineta con la zona Scavate Case Rosse, sarà in grado di offrire una soluzione efficace in entrata e in uscita dalla nostra città. Questo progetto, atteso da tempo, diventa una realtà grazie all'impegno del Presidente ASI, Antonio Visconti, che ha lavorato instancabilmente a stretto contatto con gli uffici comunali per portare avanti questa iniziativa. Questa nuova viabilità non solo risolverà i nostri problemi di traffico, ma rappresenterà un passo importante verso il progresso e lo sviluppo sostenibile della nostra comunità. Sono fiducioso che questo progetto avrà un impatto positivo sulla qualità della vita dei nostri cittadini”, ha concluso il sindaco Giuseppe Lanzara.