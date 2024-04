A2, sottopasso svincolo autostradale di Padula: avviati gli interventi Limitazioni in orario notturno e percorsi alternativi

Avviati gli interventi previsti nell'Accordo Quadro quadriennale lungo la A2 'Autostrada del Mediterraneo' e finalizzati al risanamento delle opere d'arte, a darne notizia l'Anas.

Le attività, nel dettaglio, riguardano le attività in prossimità del sottopasso dello svincolo autostradale di Padula, in provincia di Salerno.

Per consentire l'esecuzione degli interventi in piena sicurezza e ridurre al minimo i disagi agli utenti, fino a sabato 13 aprile, nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 22:00 e le ore 6:00, sarà chiusa la rampa di uscita e in ingresso, in direzione nord, dello svincolo di Padula al km 108,500

I veicoli diretti verso Salerno potranno utilizzare in alternativa la strada statale 19 fino allo svincolo di Sala Consilina, e da qui imboccare la A2.

I veicoli in transito sull’A2 provenienti da Reggio Calabria potranno uscire allo svincolo successivo di Sala Consilina e rientrare in autostrada in direzione Reggio Calabria fino allo svincolo di Padula km 108,080.