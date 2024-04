Dal Cilento alla Romagna: confronto sui modelli turistici d'eccellenza Proseguono le attività formative per i giovani coinvolti nel progetto "Rural tourism" di Projenia

Riprendono in terra cilentana le attività formative dei giovani destinatari del corso di “Operatore agrituristico e dello sviluppo rurale” dopo la full immersion di 4 giorni vissuta in Romagna presso la fattoria sociale “Borgo Basino” a Civitella di Romagna (FC). Coordinati dal Project & Territorial Marketing Manager, Fausto Faggioli, e accompagnati da una qualificata rappresentanza del Comune di Casal Velino e della Projenia SCS, i destinatari hanno avuto modo di confrontarsi con l’innovatività dell’offerta turistica romagnola che si caratterizza per il lavoro sinergico di tutti gli stakeholder.

L’appuntamento è a Casal Velino per il giorno 15 aprile alle ore 16.30 presso l’agriturismo “I MORESANI”. Nella due giorni organizzata dalla Projenia SCS, si inserisce il workshop dal titolo “Dal Cilento alla Romagna: modelli turistici a confronto” rivolto ad amministratori locali, rappresentanti di Enti territoriali per lo sviluppo locale e, ancora, a strutture ricettive, aziende agricole e stabilimenti balneari. A fare gli onori di casa ci sarà l’Amministrazione comunale di Casal Velino guidata dal Sindaco Silvia Pisapia. L’obiettivo ? Quello di “fare rete”, cioè definire ed attuare delle sinergie territoriali nella filiera turistica, proprio come accade in Romagna così da potenziare la capacità ricettiva delle strutture e migliorare la qualità complessiva dell’offerta.

Il tema centrale, infatti, è proprio quello del confronto fra i modelli turistici ed agrituristici della Romagna e del Cilento, due contesti accomunati da simili risorse paesaggistiche ed ambientali, come il mare ed il verde dell’entroterra, ma che pure presentano notevoli differenze. Sarà dato ampio spazio alle testimonianze dei discenti sull’esperienza vissuta in Emilia Romagna e sul know-how acquisito. Si approfondirà, inoltre, il tema della destagionalizzazione turistica, ovvero sul perché questo è un processo fondamentale per favorire l’occupazione, lo sviluppo economico endogeno e l’intero comparto turistico del Cilento.