Salernitana, "Piccoli ultras crescono": l'iniziativa della Curva Sud Siberiano Gli ultras invitano i bambini a partecipare alla realizzazione della prossima scenografia

La scenografia per rivendicare l'orgoglio e l'appartenenza dopo un'annata sportivamente difficile. La Curva Sud Siberiano realizzerà sabato pomeriggio un'iniziativa davvero speciale, riservata ai piccoli ultras. L'invito è di raggiungere lo spiazzo del mercato di Pastena sabato dalle ore 15:30 alle ore 20:00 per dipingere un altro pezzo di storia granata. "Diventa tu il protagonista", il monito del tifo organizzato. Una nuova occasione per rinsaldare l'amore verso i colori granata nonostante un'annata sportivamente avvilente.