Salernitana, Iervolino "era de maggio": spunta la deadline per il futuro Il patron ha recepito l'interessamento di tre soggetti ma la sua esperienza potrebbe continuare

I tre interessamenti alla Salernitana ronzano nelle orecchie di Danilo Iervolino. La valutazione sui conti granata continua per i soggetti interessati, in attesa delle proposte per l’acquisizione del club. Anzi, per Iervolino potrebbe aprirsi una nuova parentesi. Ancora esperienza nel mondo del calcio ma non da proprietario unico del club. Gli spifferi che arrivano al patron sono di possibili offerte non per il 100 per cento del club, bensì per una piccola parte. Con Iervolino che resterebbe così al timone, con al suo fianco l’ad Maurizio Milan.

Due i fondi americani interessati, tra cui Brera Holdings, realtà nella quale Iervolino potrebbe investire con l’acquisto di quote. A questi si aggiunge anche un imprenditore italiano. Il patron della Salernitana aspetta ma ha fissato una deadline: entro tre settimane vuole indirizzare il futuro del club. E agli investitori ribadirà una condizione: eventuale via libera solo ad offerte considerate economicamente convincenti e con progetti sportivi di grande impatto nel nome dell’affetto che lo lega alla città di Salerno. Nessuna volontà di chiudere a tutti i costi la sua avventura nel mondo del calcio dunque. Iervolino aspetta e riflette.