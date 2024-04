Opere finanziate con fondi 8xmille:lavori terminati a Nocera Inferiore e Corbara Importanti interventi per le due comunità

Le comunità parrocchiali di San Prisco in Nocera Inferiore (SA) e di San Bartolomeo Apostolo in Corbara (SA) hanno beneficiato di importanti fondi dell’8xmille per la riqualificazione delle loro strutture.

Sono pronti per essere consegnati il centro pastorale di Nocera Inferiore e la chiesa parrocchiale di Corbara. Le due inaugurazioni sono in programma oggi e domani.

Si parte da Nocera Inferiore dove questa sera, alle ore 19.00, il vescovo della Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, mons. Giuseppe Giudice, benedirà il nuovo centro pastorale e la canonica. La struttura si intitolerà “Sicut Christus Dilexit Ecclesiam”. Per la comunità guidata da don Vincenzo Spinelli si tratta di un risultato importante anche dal punto di vista sociale.

L’intervento ha riguardato il miglioramento sismico e la ristrutturazione totale del complesso adiacente alla Cattedrale. I lavori hanno beneficiato di un finanziamento CEI con fondi 8xmille di 443.600 euro.

Domani, 12 aprile, la festa si sposta a Corbara. Grazie all’8x1000 alla Chiesa cattolica, allo sforzo della comunità parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo e alla disponibilità dell’amministrazione comunale, si sono concluse le operazioni di manutenzione straordinaria della chiesa.

Alle ore 19.00 il Vescovo presiederà la Santa Messa con il parroco don Vincenzo Buono. I lavori hanno riguardato il consolidamento della navata sinistra, interessata da un dissesto statico, e il restauro conservativo del campanile e dei due prospetti della chiesa.

L’intervento ha beneficiato di un finanziamento CEI di 178.196,74 euro. I lavori hanno restituito alla chiesa parrocchiale di Corbara il suo splendore e aspetto originario.