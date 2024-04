Incidente mortale a Cava, Fratelli d'Italia: le autorità garantiscano sicurezza "Le strade cittadine sono state teatro di una serie di eventi tragici"

“Siamo vicini con profondo e sincero cordoglio ai familiari della donna che ha perso la vita in un incidente stradale nella frazione di Pregiato, e che stanno vivendo in questo momento un dolore straziante”.

A parlare sono il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, Italo Cirielli, il coordinatore cittadino, Luigi Napoli, e il consigliere comunale Annalisa Della Monica che continuano: “Questo incidente, purtroppo, non è un caso isolato. Le strade cittadine di Cava de’ Tirreni sono state teatro di una serie di eventi tragici che hanno coinvolto mezzi pesanti, mettendo a rischio la sicurezza dei residenti. Fratelli di Italia esprime una ferma condanna nei confronti delle autorità locali di Cava de’ Tirreni per l’inerzia dimostrata di fronte alle gravi problematiche di viabilità che continuano a minare la sicurezza dei cittadini – proseguono i due esponenti del partito - L’ incidente avvenuto a Pregiato, in cui una cittadina cavese è stata investita da un camion perdendo la vita, evidenzia la drammaticità della situazione. Questo tragico evento non è stato un caso isolato: si aggiunge ad una serie di incidenti che hanno coinvolto mezzi pesanti nelle strade cittadine, mettendo a rischio la vita dei residenti”.

“Da tempo denunciamo la pericolosità della situazione viaria nel territorio di Cava de’ Tirreni: le segnalazioni riguardanti la carreggiata di Via Giuseppe Abbro e i problemi di traffico legati all’accesso delle strade verso Croce sono state ignorate o affrontate con scarso impegno da parte delle autorità competenti - proseguono - La chiusura parziale della carreggiata di Via Abbro, dovuta a una controversia legale, è diventata un serio problema per la circolazione veicolare, generando situazioni di rischio per i cittadini. Nonostante le promesse di risoluzione, la situazione è rimasta immutata per più di quattro anni, lasciando i cittadini in una condizione di pericolo costante”.

Fratelli di Italia esorta le autorità locali di Cava de’ Tirreni a prendere provvedimenti immediati per affrontare le criticità viarie del territorio, garantendo la sicurezza dei cittadini e il regolare flusso del traffico. È fondamentale che le istituzioni agiscano con determinazione e tempestività per risolvere queste problematiche, evitando così ulteriori tragedie.

“Saremo vigili nel monitorare la situazione e nel continuare a sollecitare azioni concrete per garantire la sicurezza e il benessere della comunità di Cava de’ Tirreni. Chiediamo, pertanto, un incontro urgente con le istituzioni locali per discutere soluzioni tangibili e adottare misure immediate. La sicurezza dei nostri cittadini non può essere negoziata: è un diritto inalienabile che richiede azioni concrete e tempestive”.