Salernitana, non confermata la presenza di Iervolino all’Arechi con il Verona Il patron "in forse" per la sfida di lunedì: decisione nelle prossime ore

Il congedo alla serie A con la Curva Sud Siberiano che prepara uno spettacolo di colori per provare a cancellare la mortificazione sportiva dell’ultimo posto in classifica. Nell’insolito lunedì di serie A che accompagnerà la Salernitana a dire addio alla massima serie per far ritorno alla cadetteria, l’Arechi farà sentire il suo ruggito. Il dato della biglietteria ronza intorno alle 15mila unità, cancellando così il rischio di un nuovo minimo stagionale.

I fari però sono puntati sulla tribuna autorità e sulla poltrona di Danilo Iervolino che rischia però di restare vuota. Come con l’Atalanta, il patron potrebbe non essere presente all’Arechi e saltare così il saluto a squadra e tifoseria. Sul tavolo balla ancora il discorso futuro, con Iervolino che si è preso ancora qualche settimana di riflessione prima di sciogliere le riserve. Si attendono le offerte dei fondi che hanno mostrato interesse per le sorti del club granata. L’imprenditore campano le ascolterà e dirà di "sì" solo se convincenti sia sotto il profilo economico che progettuale. Nessun obbligo alla cessione dunque ma la volontà di affidare la Bersagliera o, in caso di cessione delle quote di minoranze del club, di farsi affiancare da mani sicure e soprattutto sportivamente ambiziose.