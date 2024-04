Castellabate: tirocini per la formazione e l'inclusione nel mondo del lavoro Rivolta ai lavoratori fragili o vulnerabili, donne in condizioni di svantaggio, persone disabili

Il Comune di Castellabate ha sottoscritto una convenzione con il Consorzio di Cooperative Sociali S.C.S, Mestieri Campania, per l’attuazione di tirocini extracurriculari formativi e d’inclusione nell’ambito lavorativo. Tale percorso permette al tirocinante di acquisire competenze e abilità professionali, arricchendo il proprio curriculum vitae e favorendo l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro. Questo sarà rivolto anche allo svolgimento di attività di orientamento per le persone prese in carico dai servizi sociali e dai servizi sanitari competenti. L’iniziativa è rivolta a tutti quei lavoratori fragili o vulnerabili, donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre), disoccupati di lunga durata residenti in zone a particolare rischio di esclusione, persone in carico o segnalate dai servizi sociali.

“Il lancio di questo progetto è fondamentale per promuovere e favorire la formazione e l’inclusione nel mondo del lavoro per tutte quelle fasce sociali che vivono in situazioni di maggior difficoltà. La nostra Amministrazione Comunale è continuamente attenta a tali dinamiche e queste iniziative sono mirate proprio a non lasciar indietro nessuno” attesta il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Ci preme molto sottolineare la grande utilità di questi tirocini extracurriculari volti ad annullare tutte le disparità sociali. Grazie a questi tirocini daremo loro una mano per essere integrati o reintegrati a pieno nel sistema lavorativo”, sottolinea il Consigliere Comunale Clemente Migliorino.