Strade: lavori di messa in sicurezza a Nocera Inferiore e Scafati La Provincia di Salerno prosegue le attività di miglioramento

La Provincia di Salerno prosegue le attività di miglioramento della sicurezza della propria rete viaria. In particolare sono stati ultimati i lavori sulla S.P 126, Rampe di Chivoli, ricadenti nel territorio del Comune di Nocera Inferiore per un importo lordo complessivo di euro 144.198,97. L’intervento prevedeva la riparazione e il miglioramento della sovrastruttura stradale, con sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale.

Sempre a Nocera Inferiore sono stati terminati i lavori di messa in sicurezza della S.P. 101 alla via Giovanni Pascoli. Anche qui si trattava di riparazione e miglioramento della sovrastruttura stradale, nonché risistemazione della segnaletica orizzontale e verticale, per un importo lordo complessivo di euro 129.387,49.

Infine sono in fase di ultimazione i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale e messa in sicurezza della SP 127 “Innesto SP 5 (S. Marzano) - (Trav. Badia)” ricadente nel Comune di Scafati, per l’importo lordo complessivo di circa 260.000 euro. L’intervento viene realizzato nell’ambito dei lavori previsti nell’Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali di Area 1 - comparto 1.