Tramonti, un milione di euro dal Pnrr per finanziare aziende del territorio Le risorse verranno utilizzate per portare avanti il progetto "Borgo del Gusto"

Sono diciassette le aziende di Tramonti ad aver ottenuto un sostegno finanziario a fondo perduto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per un ammontare complessivo che supera il milione di euro e che va oltre l’importo inizialmente stanziato, pari a 799.477,95 euro.

Il finanziamento mira a promuovere lo sviluppo economico sostenibile e la resilienza delle comunità locali. I quasi ottocentomila euro disposti verso le attività del territorio rappresentano circa il 50% delle risorse di cui è destinatario il Comune di Tramonti, e che verranno utilizzate per portare avanti il progetto "Borgo del Gusto".

Una parte considerevole dell’importo andrà quindi direttamente a favore di giovani tramontani, che potranno utilizzarla sia per la realizzazione di nuovi progetti imprenditoriali, sia per l’espansione e il miglioramento di attività già esistenti, avendo come obiettivi di riferimenti punti fermi del nuovo sviluppo economico e sociale del paese, quali l’efficientamento energetico, la creazione di nuovi posti di lavoro e il potenziamento dei servizi locali.

I progetti finanziati, che rappresentano la parte maggioritaria di quanti hanno partecipato al bando, spaziano in settori diversissimi tra loro: enogastronomia locale, riscoperta della civiltà contadina, valorizzazione dei sentieri del territorio e sviluppo del turismo outdoor, ma anche formazione e agricoltura. Tutti, però, sono perfettamente a fuoco nel percorso avviato dal Comune di Tramonti già da alcuni anni, e che mira a fare del paese un’eccellenza del turismo sostenibile, dell’ecosostenibilità e dello stile di vita sano.

Le risorse disposte dal PNRR daranno al genio e all’inventiva tramontani i mezzi per poter esprimere pienamente il proprio potenziale, realizzando idee innovative e di grande impatto per la comunità. Su questo punto si è espresso il vicesindaco Vincenzo Savino, che ha dichiarato: "Si tratta di un'occasione irripetibile per tanti giovani del territorio. Il progetto del Borgo del Gusto darà la possibilità a tanti giovani imprenditori di far crescere le proprie aziende: fornire gli strumenti adeguati alle realtà locali è fondamentale per contrastare lo spopolamento dei piccoli borghi e, al contempo, affermare la loro vocazione turistica”

Pensiero condiviso dal sindaco di Tramonti, Domenico Amatruda, che nella sua dichiarazione ha posto sull’accento sulla: “volontà di andare avanti sul percorso di crescita e sviluppo tracciato dalla nostra amministrazione durante questi anni, e che parte dalla valorizzazione delle nostre bellezze e delle nostre eccellenze. I fondi stanziati dal PNRR rappresentano un importante traguardo a cui siamo giunti con impegno, costanza e dedizione: essi faranno da carburante per portare avanti Tramonti verso il futuro di prosperità e innovazione che tutti auspichiamo per il nostro paese”.