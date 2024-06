Castellabate promuove la lettura: arrivano le casette del libro Uno spazio all'insegna della condivisione

Il comune di Castellabate inaugura nuovi spazi dedicati alla cultura e alla lettura. Nella giornata di martedì 4 giugno, alle ore 11, sul centralissimo Corso Matarazzo in Santa Maria di Castellabate, verranno installate le prime “Casette del Libro”. Si tratta di un’iniziativa che rientra nel progetto di Book Sharing “Leggere è condividere”, il quale prevede la realizzazione di piccole biblioteche di quartiere diffuse sull’intero territorio comunale. In questo modo, si favorisce la diffusione di un meccanismo di libera condivisione dei libri da parte di tutti i cittadini ed in particolar modo dei più giovani.

Chiunque potrà decidere se mettere a disposizione un libro nella casetta o prelevarne uno in prestito. Oltre al Corso Matarazzo, le postazioni saranno collocate anche nell’area giochi di Villa Matarazzo e presso l’aereo portuale di San Marco. Successivamente, le casette verranno posizionate in altri punti strategici di Castellabate. La presentazione dell’iniziativa vedrà anche la partecipazione da parte degli alunni dell’IC Castellabate e l’animazione dell’associazione teatrale ActorSud che offrirà delle originali letture a tutti i presenti.

“Castellabate continua a prestare particolare attenzione alla cultura e al sapere con questa splendida iniziativa che speriamo possa coinvolgere un gran numero di cittadini e non solo. La “Casetta del libro” è un altro piccolo tassello che inseriamo nel contesto urbano del nostro Comune e che mira a smuovere e incentivare il desiderio di lettura specialmente nelle nuove generazioni”, sostiene il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Chiunque si troverà davanti alla casetta potrà scegliere se donare un proprio libro al prossimo, oppure prenderne qualcuno in prestito. È proprio su questa idea di pura condivisione che ha preso ispirazione tale iniziativa. La prima casetta verrà installata sul Corso Matarazzo in maniera non casuale visto che in quell’area è già presente un’opera artistica che richiama all’importanza della lettura tra i più giovani”, evidenzia il Consigliere, Clemente Migliorino.