Pellezzano: sport, socialità ed integrazione con "Futuro in Mano" Il progetto ha visto lo svolgimento di numerose attività sportive ed extra-sportive

Il 10 giugno alle 10,30, presso la sala consiliare del Comune di Pellezzano - in piazza del Municipio 1 -, l'Associazione sportiva dilettantistica Sporting Arechi terrà una conferenza stampa per illustrare i risultati intermedi del progetto Fim - Futuro in Mano. Dedicato principalmente ai Neet (acronimo inglese di chi non è in studio, occupazione o formazione), ma ampiamente inclusivo, il progetto ha visto lo svolgimento di numerose attività sportive ed extra-sportive. Durante l'evento verranno presentati i professionisti e i partner con cui l'Associazione sportiva dilettantistica Sporting Arechi ha collaborato, i risultati raggiunti in termini di coinvolgimento dei beneficiari e del loro progressivo miglioramento. La conferenza è aperta alla cittadinanza.

"Il progetto "Fim - Futuro in Mano” a valere sulla convenzione Play-District Spazi Civici di comunità rappresenta per la nostra associazione sportiva dilettantistica la terza iniziativa realizzata tra quelle con Sport e Salute Spa ed il Dipartimento per lo Sport - ha detto il presidente e responsabile del progetto, Alfonso Gaeta -. Con grande impegno dell’associazione tutta e dei nostri partner, APS Eures e DNA Creative, stiamo realizzando tutte le attività previste dal nostro piano operativo coinvolgendo al meglio i beneficiari e raggiungendone numerosi altri potenziali, grazie alle campagne promozionali dedicate. Sono contento ed orgoglioso del lavoro svolto finora. I nostri giovani formatori tecnici, laureati in scienze motorie stanno operando in maniera eccezionale costruendo un’esperienza importantissima derivante dai rapporti con ragazze e ragazzi in cerca di opportunità per il proprio futuro. I professionisti coinvolti e i nostri partner, altamente qualificati e disponibili, sono da considerarsi risorse fondamentali soprattutto per le attività extra-sportive. Le nostre strutture sono diventate degli Spazi Civici nel vero senso del termine e godono oggi di una fruizione maggiore grazie all’implementazione dei corsi sportivi: sono stati aggiunti infatti orari extra per il calcio, per la ginnastica e per il tennis la cui struttura deputata, in via Stella nella frazione di Cologna di Pellezzano, è stata tra l’altro oggetto di riqualificazione. Tra le attività extra-sportive oltre al preziosissimo servizio di assistenza psicologica abbiamo realizzato il primo corso di auto-imprenditorialità che rappresenta una vera e propria bussola per i giovani in cerca della propria strada e stiamo per realizzare un entusiasmante corso teorico e pratico di cinematografia in collaborazione con la Tomato, un’altra importante azienda del nostro territorio pronta a fare rete. La completa gratuità delle attività sia sportive che extra-sportive è un grande vantaggio per i beneficiari e consente alla nostra associazione di realizzare il progetto con maggiore attenzione. Come soggetto capofila siamo orgogliosi di rappresentare questa iniziativa sul nostro territorio".