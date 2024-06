A Castel San Giorgio arrivano i Mercatini dell'Artigianato Da sabato 8 giugno e per tutti i sabato del mese dalle ore 18.00 in piazza Martiri D'Ungheria

Arrivano i Mercatini dell'Artigianato in piazza Martiri D'Ungheria a Castel San Giorgio.

Tutti i sabato di giugno a partire da sabato prossimo 8 giugno dalle ore 18.00, sarà possibile trovare tanti stand con prodotti dell'artigianato locale. «Un'occasione importante per dare nuovo impulso ad un settore che, purtroppo, anche a causa del commercio elettronico, sta vivendo un periodo di crisi e di difficoltà - ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara -.

Grazie all'intuizione del vice sindaco Giustina Galluzzo e dell'assessore al Commercio Domenico Rescigno, la nostra piazza diventerà un punto di riferimento per decine di artigiani del territorio che esporranno le loro mercanzie, frutto di una grande creatività ed anche resilienza.

Il comparto vive momenti di difficoltà e proprio per venire incontro alle esigenze di questo settore, abbiamo deciso di proporre ai cittadini di Castel San Giorgio ma anche a tutti coloro che verranno nel nostro comune dai centri limitrofi, una bella vetrina di oggetti e manufatti artigianali. Un modo concreto per far incontrare domanda ed offerta.

L'obiettivo è quello di valorizzare ed incentivare anche tanti giovani e le loro lavorazioni artigiane, intese come espressione delle competenze manuali e artistiche del nostro territorio» - ha concluso il primo cittadino di Castel San Giorgio. Il primo appuntamento con i Mercatini dell'Artigianato è per sabato 8 giugno, a seguire sabato 15,sabato 22 e sabato 29 giugno.