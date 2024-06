San Marzano sul Sarno, Carmela Zuottolo: continuerò a lavorare per la comunità La lettera ai cittadini della candidata a sindaco

La candidata a sindaco Carmela Zuottolo ringrazia i cittadini di San Marzano sul Sarno.

"Cari cittadini di San Marzano sul Sarno,



Desidero rivolgere a voi, elettori, un sentito ringraziamento per il sostegno e la fiducia dimostrati durante la recente campagna elettorale. Nonostante il risultato non sia stato quello auspicato, sono profondamente grata per il vostro sostegno e la vostra partecipazione attiva al processo democratico.



Confermo il mio impegno incessante per il bene di San Marzano sul Sarno e dei suoi abitanti. Nonostante la sconfitta elettorale, continuerò a lavorare con determinazione per promuovere il progresso e il benessere della nostra comunità. Il mio gruppo si impegnerà in un'opposizione costruttiva ma serrata, ponendo sempre al centro gli interessi della città e dei suoi cittadini.



Desidero esprimere la mia sincera gratitudine alla mia coalizione e a tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente a sostegno della nostra causa. Senza il vostro impegno e la vostra dedizione, non avremmo potuto arrivare fin qui.

Infine, rivolgo i miei complimenti al sindaco eletto, Andrea Annunziata. È importante riconoscere il risultato e rispettare la volontà popolare. Tuttavia, mi permetto di suggerire che la campagna elettorale possa essere stata caratterizzata da toni talvolta accesi. Invito cordialmente il sindaco eletto a lavorare per abbassare questi toni e adottare un approccio che favorisca la collaborazione e il dialogo costruttivo.

Ricordo a tutti che il distacco minimo tra i nostri risultati elettorali riflette il lavoro svolto durante la mia precedente esperienza sindacale. Chiedo quindi di evitare illazioni e polemiche che potrebbero solo offuscare il valore del voto espresso dai cittadini.

Continuerò a essere al vostro fianco, con umiltà e determinazione, per costruire insieme un futuro migliore per San Marzano sul Sarno.

Grazie ancora per il vostro sostegno e la vostra fiducia".