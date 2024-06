San Marzano, Annunziata guarda al futuro: "Ora inizia una nuova fase" La lettera aperta del neo eletto sindaco alla comunità

"Cari amici di San Marzano sul Sarno, è con grande umiltà e gratitudine che mi rivolgo a voi in questo momento di grande gioia. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine per il sostegno e la fiducia che avete dimostrato nei nostri confronti durante il percorso elettorale che ha portato alla mia elezione come sindaco di San Marzano sul Sarno. Il vostro sostegno è stato la forza trainante di questa campagna elettorale, e oggi, grazie a voi, ho l'onore e il privilegio di servire la nostra amata comunità in qualità di sindaco". Comincia così la lettera aperta con la quale il neo eletto sindaco, Andrea Annunziata, si rivolge ai cittadini.

"Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per sostenere la nostra causa, i volontari, i membri della mia squadra elettorale e tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto per San Marzano. Senza il vostro impegno e dedizione, questo risultato non sarebbe stato possibile. Ora inizia un nuovo capitolo per la nostra città, e mi impegno a lavorare con determinazione, passione e trasparenza per il bene di tutti i cittadini. Le sfide che ci attendono sono importanti, ma sono fiducioso nel potenziale della nostra comunità di superarle insieme, lavorando uniti verso un futuro migliore per tutti - sottolinea Annunziata -. Mi rivolgo anche agli altri candidati: ringrazio coloro che hanno partecipato a questa competizione elettorale con spirito di servizio e impegno per la nostra città. Ora è il momento di unire le forze per affrontare insieme le sfide che ci attendono. Infine, desidero ringraziare le istituzioni e tutti coloro che lavorano per il benessere di San Marzano sul Sarno. Sono grato per la fiducia che avete riposto in noi e ci impegniamo a lavorare con voi per realizzare i nostri obiettivi comuni. Insieme possiamo costruire un futuro luminoso e prospero per San Marzano sul Sarno. Grazie di cuore per questa straordinaria opportunità di servirvi come vostro Sindaco".