Sicurezza delle scuole di Scafati, Santocchio: "Il sindaco intervenga" "Vetro rotto nell'Istituto Samuele Falco nessuno fa nulla"

Mario Santocchio, coordinatore di Fratelli d'Italia di Scafati, esprime il suo sostegno al preside Domenico Coppola della scuola "Samuele Falco" e critica il sindaco Pasquale Aliberti per la sua gestione delle problematiche scolastiche.



"È inaccettabile che una situazione di emergenza come quella del vetro rotto alla sede centrale dell'istituto Samuele Falco, segnalata il 13 maggio scorso, non abbia ancora trovato soluzione se non dopo la segnalazione social del preside. È passato un mese e, nonostante i numerosi solleciti e sopralluoghi, il vetro rotto è ancora lì, mettendo a rischio la sicurezza degli alunni e del personale scolastico - ha detto -. Il sindaco Aliberti sembra preferire replicare a mezzo social, con violenza inaudita, piuttosto che affrontare concretamente i problemi della nostra città. Le scuole devono essere una priorità e non possono essere trattate come figli di un "Dio Minore". La mancanza di risposte e soluzioni concrete da parte dell'amministrazione comunale è un segnale preoccupante del disinteresse verso il benessere della comunità scolastica. Esorto il sindaco a mettere da parte le polemiche e a concentrarsi sulle azioni concrete necessarie per risolvere i problemi della nostra città. Le scuole e la sicurezza degli alunni devono essere al primo posto. Il nostro impegno come Fratelli d'Italia sarà sempre rivolto al bene comune e alla tutela dei diritti dei cittadini".