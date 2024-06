Incidente mortale a Cava, Servalli: "Una tragedia insopportabile" Il sindaco ha espresso vicinanza alla famiglia del 17enne

Tutta la comunità di Cava de' Tirreni si è stretta attorno alla famiglia Pontone per la scomparsa del giovane Francesco, il 17enne che ha perso la vita lunedì sera a seguito di un incidente stradale avvenuto nei pressi della stazione. Il sindaco Vincenzo Servalli ha voluto manifestare vicinanza ai familiari e a tutta la comunità di Castel San Giorgio, comune di cui era originario il giovane.

"Il tragico incidente in cui ha perso la vita il giovane Francesco nella serata di lunedì scorso, ha scosso l'intera città di Cava de' Tirreni. Mai vorremmo piangere la perdita di un giovane nel fiore degli anni, ma la vita purtroppo ci sottopone a prove terribili. In momenti come questi non resta che stringersi intorno ai genitori e familiari di Francesco a cui rivolgo le mie condoglianze personali e di tutta l'Amministrazione comunale".