Baronissi, il sindaco Anna Petta in visita alla casa di riposo L'impegno: "Vogliamo essere vicini alle persone fragili e agli anziani"

“Oggi, come mia prima visita ufficiale in qualità di sindaco di Baronissi, ho scelto di recarmi alla casa di riposo 'San Francesco da Paola' di Saragnano. Questa struttura rappresenta un autentico fiore all'occhiello del nostro territorio, rinomata per l'eccellenza nella cura e nell'attenzione dedicata agli anziani. Ho voluto iniziare il mio mandato con questo gesto per ribadire il nostro impegno verso le famiglie, le persone fragili e gli anziani, confermando la nostra concreta vicinanza a chi ha bisogno”, esordisce la sindaca di Baronissi, Anna Petta durante la sua visita alla Casa di riposo “San Francesco da Paola” di Saragnano

“Durante la visita, ho avuto il piacere di salutare personalmente gli ospiti della struttura, portando un messaggio di augurio agli operatori e a tutti gli anziani presenti. È stata un'importante occasione per sottolineare la qualità delle strutture e ringraziare particolarmente gli operatori che, con passione e professionalità, ogni giorno garantiscono un'assistenza eccellente. La Casa di Cura per Anziani 'San Francesco da Paola' è un modello di riferimento per le politiche sociali e per l'attenzione rivolta alle fasce più fragili della popolazione. Offre accoglienza agli anziani anche per ricoveri temporanei, fornendo un sollievo prezioso alle famiglie che scelgono di assistere i loro cari a casa, evitando il ricovero definitivo”, prosegue la neo sindaca Petta.

“Un focus importante della mia visita è stato dedicato alla futura nascita della 'casa di comunità'. Questa struttura polifunzionale di medicina territoriale sorgerà su un'area comunale vicino alla Facoltà di Medicina di Baronissi e servirà anche agli anziani che necessitano di visite mediche specialistiche. Sarà un punto di riferimento essenziale per soddisfare i bisogni sanitari, sociosanitari e sociali dei cittadini di Baronissi e dell'intera Valle dell’Irno. Con la casa di comunità, rafforzeremo i servizi sanitari sul nostro territorio, dotando Baronissi di una struttura che pone attenzione alle esigenze delle comunità locali. In concreto, rappresenterà un presidio fisico ed un punto di riferimento per tutti i cittadini, offrendo un accesso più facile e immediato ai servizi essenziali”, afferma Anna Petta.

“Gli alti standard di assistenza e cura garantiti dalla casa di riposo 'San Francesco da Paola' sono motivo d'orgoglio per tutta la nostra comunità. Ringraziamo sentitamente gli operatori sanitari, i volontari e i membri del Consiglio d'Amministrazione per il loro instancabile impegno nel mantenere elevata la qualità dei servizi. I momenti di incontro con gli ospiti della struttura non sono solo piacevoli occasioni di contatto umano, ma anche opportunità per ascoltare racconti di vite ricche di esperienza e saggezza. Questo ci ispira e ci motiva a proseguire nel nostro lavoro, sempre più determinati a sostenere chi è più in difficoltà e a migliorare costantemente i servizi alla persona nel nostro comune”.