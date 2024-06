Ecco i video che incastrano gli incivili della spazzatura Linea dura del Comune contro chi abbandona rifiuti in strada

Prosegue l’attività di controllo della videosorveglianza per individuare i trasgressori delle regole sul corretto conferimento dei rifiuti. In azione gli agenti della Polizia municipale con gli ispettori ambientali e l’Ufficio ecologia per le opportune verifiche e l’eventuale irrogazione di sanzioni.

Lo fa sapere il comune di Nocera Inferiore, che ha deciso di postare sui social le immagini di videosorveglianza nelle quali si vedono diverse persone abbandonare in maniera indiscriminata la spazzatura sul territorio.