Pagani: inaugurata area giochi all’asilo nido di via Pittoni Dedicata all'indimenticata Felicetta Confessore

E stata inaugurata un’area giochi in via Pittoni nell’area esterna dell’asilo nido comunale. Così come la scuola che accoglie 25 piccoli paganesi, anche l’area attrezzata realizzata dall’Azienda Consortile Agro Solidale su indicazione dell’amministrazione del sindaco De Prisco con consigliere delegato alle politiche sociali, Gaetano Cesarano. L’inaugurazione delle giostrine, subito provate dai bambini presenti, in presenza del direttore di Agro Solidale, Gerardo Cardillo, del sindaco De Prisco con una rappresentanza amministrativa, della vicepresidente del CDA di Agro Solidale Elena Donnarumma, della famiglia e degli amici dell’indimenticata Felicetta Confessore, delle docenti dell’asilo nido comunale.

«Oggi è un momento di festa perché si aggiunge un altro tassello verso una città più vicina ai bisogni dei più piccoli. A questa inaugurazione seguiranno le aperture di altre aree giochi sul territorio comunale. Perché la costruzione di un presente migliore parte da loro e insieme a loro, passo dopo passo vogliamo costruire una città in cui vorranno rimanere» ha detto il consigliere Cesarano.

«Siamo orgogliosi del funzionamento di questo asilo e felici questa mattina di aggiungere un altro plus alle giornate dei più piccoli. La cosa pubblica è casa nostra e come tale dobbiamo rispettarla. Facciamo in modo che queste giostrine regalino momenti di gioia ai bambini e ognuno di noi se ne prenda cura.

Con il nuovo finanziamento reperito, entro il 2026 avremo un asilo nido con posti triplicati, questo significa più opportunità e più servizi per le famiglie» ha detto il sindaco De Prisco