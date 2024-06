Castellabate: il porto di San Marco cresce, ampliati i servizi Tante le novità per la stagione estiva 2024

Il Comune di Castellabate continua ad investire sul porto di San Marco. Grazie alla sinergica collaborazione con la Castellabate Servizi, sono tante le novità messe in atto per la stagione estiva 2024. La più importante è legata al lancio del primo sito web interamente dedicato al noto approdo turistico. Accedendo al portale, sarà possibile prenotare comodamente da remoto il proprio punto d’ormeggio, facilitando l’attracco presso il porto soprattutto per quei diportisti che vorranno visitare Castellabate. Il sito mette a disposizione un’ampia panoramica di quelli che sono i principali luoghi da scoprire del territorio, le destinazioni da poter raggiungere e tutti i servizi portuali garantiti: dalla piena assistenza nell’area, ai rifornimenti di carburante, passando per i bagni pubblici, la fermata dei bus e i servizi di lavanderia e cambusa. Il prossimo step sarà l’installazione di una rete WiFi completamente gratuita che ricoprirà l’intera area portuale. Un’altra sostanziale novità è la messa in dotazione di un piccolo natante, completamente a disposizione degli operatori portuali della Castellabate Servizi per intervenire in maniera celere ed efficace in tutte le attività necessarie.

“Il porto di San Marco di Castellabate per noi rappresenta un fondamentale approdo turistico. In tal senso vogliamo continuare ad investire su di esso per incentivarne la crescita e favorirne lo sviluppo. Il porto, ad oggi, si presenta davvero come un luogo sicuro e attraente. Dopo la recente installazione di un’innovativa isola ecologica automatizzata, abbiamo pensato anche di predisporre un sito web ad hoc per migliorare la fruizione del porto anche per i diportisti e le imbarcazioni che scelgono Castellabate come meta da visitare. Grazie alla Castellabate Servizi, per tutta l’estate, il nostro approdo sarà un luogo da vivere in completa armonia”, sostiene il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Siamo felici di introdurre quest’ulteriore novità per il porto di San Marco. Con un semplice click sul proprio smartphone sarà facilissimo prenotare un proprio punto d’ormeggio e usufruire dei servizi che abbiamo messo a disposizione. Anno dopo anno stiamo progredendo sotto quest’aspetto e vogliamo perseguire la strada intrapresa, specialmente per incrementare il flusso turistico sul nostro territorio”, dichiara l’Assessore al Porto, Antonio Florio.

“Le potenzialità del porto di San Marco sono infinite a livello turistico. Il nostro obiettivo è quello di valorizzarlo il più possibile, rendendolo un punto di riferimento per i diportisti, locali e non. Oltre al sito web, sono tanti gli interventi e i servizi che abbiamo appositamente implementato con la costante collaborazione della Castellabate Servizi ed ora la sua veste è quella di un porto moderno e facilmente fruibile”, afferma il Consigliere, Gianmarco Rodio.