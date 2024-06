"Il dono in prosa": viaggio sull'importanza delle donazioni attraverso l'arte L'iniziativa a Castel San Giorgio

«Attraverso l’arte, la prosa, la musica e le immagini, l'autore de Il dono, Alfonso Ferraioli, ci consentirà di vivere una serata all'insegna della sensibilizzazione su di un tema molto delicato, quello delle donazioni di organi-dichiara il sindaco Paola Lanzara -.

Un percorso autobiografico quello di Ferraioli, che dà una valenza superiore al significato del dolore, abbinato a quello di speranza.

"Il dono " rappresenta un gesto di grande altruismo e solidarietà,una scelta consapevole che può salvare una vita».

Con la pubblicazione del suo lavoro, l'autore, da anni, ha aperto un dibattito divulgativo sul tema delle donazioni degli organi, fondamentale e necessario, anche e soprattutto, attraverso il coinvolgimento delle scuole, delle associazioni e delle istituzioni.

«Il Comune di Castel San Giorgio, grazie anche all'impegno dell'assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano, del presidente del Consiglio Michele Fasolino e del consigliere Giuseppe Alfano, entrambi medici di base, è molto sensibile a questo tema ed intende porsi a servizio di una causa importante e vitale-continua il primo cittadino di Castel San Giorgio-. Un vero e proprio cammino verso la responsabilità per la vita come scelta di civiltà, ricordando sempre che, chi salva una vita salva il mondo intero.

E importante informarsi e riflettere su questo tema per restituire un’opportunità di vita a chi è in attesa di ricevere un trapianto.

La donazione degli organi è un atto gratuito, anonimo e solidale per restituire una vita piena a chi solo con un trapianto può avere aspettative di vita.

La speranza di chi aspetta un organo resta legata alla scelta della donazione, eppure ancora oggi circa un terzo dei cittadini che registrano la loro volontà sceglie di negare il consenso al prelievo. Dietro queste remore, comprensibili, a volte però c’è poca conoscenza del tema. Per questo è importante informarsi per prendere una decisione consapevole: donare gli organi è una scelta sicura, che non costa nulla a chi la compie ma che salva la vita di chi ne beneficia.

Grazie all'autore del libro, Alfonso Ferraioli e alla dott. ssa Marianna De Pascale segretaria Fintred Avellino-Salerno, apriremo un focus sull'argomento ed ascolteremo anche importanti testimonianze di vita»-ha concluso il sindaco Paola Lanzara.