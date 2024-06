Lascia il cane in auto sotto al sole: denunciato il proprietario Si era allontanato dalla vettura per fare una visita medica

Ad Eboli un cane è stato lasciato dal suo padrone per ore in auto sotto al sole. Ad accorgersi della sofferenza dell'animale, che non riusciva quasi più a respirare, sono state due signore della zona che hanno allertato la polizia municipale.

Gli agenti intervenuti, con l'aiuto di un parcheggiatore, sono riusciti a far passare un po' d'aria dal finestrino. All'arrivo del proprietario l'uomo è stato denunciato.