Atrani: campagna contro l'abbandono dei mozziconi sul territorio Istallati posacenere in ceramica in tutti i luoghi maggiormente frequentati del borgo

Composti da materiali plastici, principalmente acetato di cellulosa, i mozziconi di sigarette sono tra i rifiuti più presenti sulle nostre strade, nel mare e sulle spiagge. Una pericolosa minaccia ambientale ed una tra le fonti d’inquinamento più diffuse: possono impiegare fino a 12 anni per degradarsi, e nel frattempo rilasciano nanoplastiche, microplastiche e sostanze chimiche tossiche per gli ecosistemi e cancerogene per la salute.

Atrani prova a contenere i costi ambientali del vizio del fumo attraverso l’installazione di posacenere in ceramica in tutti i luoghi maggiormente frequentati del borgo.

Non soltanto arredo urbano, dunque, ma una misura che vuole educare alle buone pratiche di convivenza civile e veicolare un messaggio di educazione ambientale, che parte dal rispetto del proprio territorio.

“L’installazione dei nuovi posacenere in ceramica” spiega la neo consigliera delegata a Decoro urbano, arredo ed igiene urbana Carmela Riccio “è una rivoluzione della normalità: gettare i mozziconi di sigaretta negli appositi contenitori è un gesto di civiltà che non può essere considerato un’eccezione ma, appunto, un gesto “normale” e rispettoso dell’ambiente e del territorio.

Confidiamo nella collaborazione dei cittadini ed ospiti del borgo per migliorare, anche attraversi questo semplice gesto, il decoro urbano del paese.”