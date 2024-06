Inaugurato il nuovo Parco urbano a Cava de' Tirreni: "Schiaffo alla criminalità" Taglio del nastro con De Luca: la soddisfazione del sindaco Servalli

Dove un tempo c'erano i prefabbricati post-terremoto dell'80, ora sorge un parco urbano con tanto verde, strutture sportive e spazi per bambini. Con un investimento da 20 milioni di euro da parte della Regione Campania.

Il governatore Vincenzo De Luca ha inaugurato l'area che sorge nella frazione San Pietro di Cava de' Tirreni: "Un parco bellissimo. Si tratta di uno dei tanti interventi finanziati dalla Regione Campania, con quasi venti milioni di euro. Merito sicuramente della Regione per il finanziamento e merito del Comune perché ha saputo realizzare un intervento molto bello. Qualche anno fa, qui a San Pietro, vi era un'area di degrado e abbandono. Vederla oggi così riqualificata è qualcosa che apre il cuore alla speranza. Sono stati realizzati interventi per i bambini, gli anziani, le famiglie", le parole dell'inquilino di Palazzo Santa Lucia.

Soddisfatto il sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli: "Dopo il parco centrale, il parco Vitaliano a Santa Lucia, consegniamo alla città anche lo splendido parco realizzato a San Pietro che sarà intitolato alla famiglia Genovese. In questi anni stiamo realizzando opere straordinarie che stanno ridisegnando la nostra città nell'ottica della sostenibilità, dell'inclusività, dell'ambiente, rendendola più vivibile, più bella e più accogliente per i cavesi e per quanti vengono a visitarla".

Una struttura di oltre settemila metri quadrati, che si sviluppa su due livelli collegati da una rampa e dalla scalinata. La parte alta del parco è uno spazio per la sosta e l'aggregazione, ospita un chiosco con i servizi igienici, un' area belvedere e un'area giochi inclusivi per i bambini. Quella inferiore è dedicata allo sport e al tempo libero.