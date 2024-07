Eboli, il sindaco Conte: "Ecco i lavori previsti con l'apertura dell'aeroporto" La replica del sindaco all'ex consigliere comunale Pierluigi Merola

"Prima di esprimere giudizi approssimativi e disinformanti, sarebbe opportuno documentarsi". Lo afferma in una nota il sindaco di Eboli, Mario Conte in merito agli interventi previsti nella città della Piana del Sele e collegati all'apertura dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi. In particolare il primo cittadino ha replicato ad alcune accuse denunciate dall'ex consigliere comunale Pierluigi Merola per il quale il Comune di Eboli era "grande assente" nella dinamica dell'aeroporto.

"Ci dispiace per l'amico avv. Pierluigi Merola, che forse è stato distratto in questi mesi e non ha seguito l'azione programmatica dell'amministrazione - esordisce Conte -. Per quanto riguarda la metropolitana leggera che collegherà Salerno con i comuni della Provincia, questa è una proposta del 1980 dei socialisti ed è stata sempre riproposta ai livelli istituzionali superiori, così come è avvenuto nell'ambito della programmazione del Master Plan. A ciò va aggiunto che, per quanto riguarda il primo finanziamento al Master Plan di 20 milioni di euro messo a disposizione dalla Regione Campania, il comune di Eboli, in accordo con gli altri comuni e con il Presidente Alfieri, ha condiviso la decisione di eseguire opere di riqualificazione delle strade provinciali che si collegano con l'aeroporto. Saranno in particolare oggetto di intervento la SP30 dal centro urbano a Campolongo, l'Aversana e la Strada litoranea per tutti i tratti che riguardano il territorio di Eboli. Inoltre, è stato previsto un intervento di manutenzione straordinaria della fascia pinetata per circa 1 milione di euro", le parole del primo cittadino di Eboli.

"Per quanto riguarda invece il collegamento con il nuovo Aeroporto Salerno - Costa D'Amalfi, il comune di Eboli ha ottenuto il servizio di mobilità su gomma da e verso l'aeroporto, fungendo anche da hub per gli altri comuni della Media e Alta Valle del Sele, come già ampiamente annunciato dagli organi di stampa nei giorni scorsi".