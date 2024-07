Polla: presentazione del libro "Donne che salvano i libri" A cura dell'associazione "Progetto Sophia"

Domani 11 luglio alle 18:00 presso i Giardini della Biblioteca comunale di Polla “Prof. Vincenzo Curcio” si terrà la presentazione del libro "DONNE CHE SALVANO I LIBRI" a cura dell'Associazione “Progetto Sophia. Donne verso la Bellezza A.P.S”. Un libro a più mani scritto da Silvia Corsi, Lucia D'Alessandro, Diletta De Caro, Léa Vagner. Il volume “pone l’attenzione alle figure femminili che hanno operato (e operano tutt’ora) nel campo dell’arte e della cultura, in un dialogo tra passato e presente. Il volume si apre con la narrazione delle storie di tre donne che si sono particolarmente distinte nel panorama culturale partenopeo dell’ultimo secolo, combattendo accanto alla figura centrale di Benedetto Croce per la salvaguardia del patrimonio librario della città: da Maria Giuseppina Castellano Lanzara a Maria Bakunina passando per Guerriera Guerrieri il cui inequivocabile nome basta a comunicarci l’idea di un impegno quotidiano nella protezione dei libri più preziosi della “sua” Biblioteca Nazionale.

Guerriera Guerrieri, bibliotecaria direttrice della Biblioteca Nazionale di Napoli coordinò e organizzò il salvataggio di grandissima parte del patrimonio bibliografico partenopeo. Caricò i libri su camion che andavano fuori città, in rifugi sparsi sul territorio campano e li accompagnò di persona molte volte, documentando tutte le operazioni in un Diario che poi consegnò al Ministero per giustificare il proprio operato. Maria Giuseppina Castellano Lanzara, direttrice della Biblioteca Universitaria di Napoli, come Guerriera Guerrieri, si dedicò alla protezione strenua di quello che chiamava il suo «innocente asilo dei libri», trattando i libri come persone, impedendo ai soldati di avvicinarvisi pur di tenerli al sicuro. Maria Bakunin, chimica, biologa, professore ordinario all’Università di Napoli è, invece, una figura immersa tra fatti e leggenda. Benedetto Croce le affidò la presidenza dell’Accademia Pontaniana, fiducioso del fatto che la sua azione le avrebbe procurato una rinascita. Nella Napoli di oggi, non più oppressa dalle bombe, ma dallo smog, dal traffico cittadino e dalla burocrazia continuano a esserci donne che combattono una battaglia senza armi e ce lo raccontano nella seconda parte del libro con la propria voce e le proprie parole, tramite interviste che indagano a fondo la condizione attuale, triste e disperata, degli istituti di cultura come le biblioteche. Grazie a Maria Iannotti, ex direttrice della Nazionale, a Silvia Iovane direttrice della Biblioteca Universitaria di Napoli, a Francesca Russo direttrice della Biblioteca specializzata Bruno Molajoli e, infine, ad Antonella Cucciniello, direttrice della Biblioteca dei Girolamini, possiamo avere luce su un aspetto del mondo della cultura difficilmente indagato altrimenti

La presentazione si tiene nell’ambito della quarta edizione della Rassegna culturale “Incontri in Biblioteca” a Polla, organizzata dalla Pro Loco Polla, dal Comune di Polla, in collaborazione con l'associazione Voltapagina e l’associazione Artificio.