Ecoambiente Salerno protagonista della Paper Week di Comieco Previste attività di informazione e formazione sul riciclo di carta e cartone

Torna per la V edizione la Paper Week, la campagna dedicata all'informazione e alla formazione su raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone, organizzata da Comieco, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Unirima e con il patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI, Utilitalia e la media partnership di Rai Tgr.

Dal 7 al 13 aprile 2025 i cittadini di tutta Italia potranno approfondire il grande tema della raccolta differenziata di carta e cartone e scoprire l’enorme valore della filiera del riciclo attraverso visite guidate, mostre, convegni, laboratori creativi, spettacoli ed eventi su tutto il territorio nazionale, con un focus particolare quest’anno su Lucca scelta come “Capitale del riciclo 2025”. L’anima della manifestazione sono i PaperWeeker, le realtà che hanno deciso di raccogliere l’appello di Comieco a farne parte con iniziative speciali per raccontare il mondo della carta (e del suo riciclo) con punti di vista inediti e originali.

Tra queste anche Ecoambiente Salerno Spa parteciperà con “Greel – il Regno della Carta e del Cartone” in programma il 12 aprile dalle 16 alle 19 e il 13 aprile dalle 10 alle 13, presso gli spazi del Parco Pinocchio, gestito dalla società Salerno Solidale Spa, a Salerno. L’idea. Un evento esperienziale pensato per i bambini e le loro famiglie che trasforma il tema della sostenibilità e della raccolta differenziata della carta e del cartone in un'avventura coinvolgente e divertente. L’iniziativa ha come obiettivo sensibilizzare i più piccoli all’importanza del riciclo e del riuso attraverso un linguaggio ludico, creativo ed educativo. Un ambasciatore speciale. A guidare i bambini alla scoperta del mondo della carta e del cartone sarà Greel, un eco-grillo dalla coscienza verde, saggio e simpatico, ideato e realizzato in maniera originale per questo progetto dal dipartimento Progetti Speciali (Educational) di EcoAmbiente Salerno. Greel è il custode del regno della Carta e del Cartone e accompagnerà i piccoli partecipanti in un viaggio fatto di giochi, scoperte e laboratori creativi.

Attività in programma

Narrazione – Per scoprire la storia della carta

Giochi Educativi – Per imparare, divertendosi, le regole della raccolta differenziata e del riciclo. Riuso Creativo – Per realizzare un piccolo capolavoro creativo con carta e cartone (laboratorio a cura di Federica D’Ambrosio, in arte Icablu).

Attività extra

Wall/Video Box – Uno spazio interattivo in cui i bambini potranno esprimersi. PhotoBooth - Foto ricordo con gli “abiti’ di Greel che sarà stampata al momento e donata. Libro Verde - Firma del diario di Greel, memoria storica e collettiva dell’evento.

Tutti i bambini riceveranno un sacchetto ecologico (Greel Bag) con all'interno delle sorprese.

“Promuovere attività di sensibilizzazione verso le tematiche ambientali, non è un'attività collaterale della nostra società, ma rientra a pieno titolo tra gli obiettivi che caratterizzano la nostra mission aziendale – spiega il presidente di Ecoambiente Spa, Nicola Ciancio - Ecoambiente Salerno Spa ha avviato in questi mesi un dialogo e confronto costante con tutti i Consorzi nazionali di filiera proprio per operare in modo sinergico e quindi proficuo. Il primo processo produttivo in ambito di rifiuti si attua partendo dall’interno delle abitazioni di ogni singolo cittadino e pertanto siamo consapevoli dell’impatto positivo che i progetti di istruzione e sensibilizzazione possono produrre. Siamo felici di prendere parte con il nostro progetto alla V edizione della Paper Week organizzata dal consorzio Comieco. Attraverso l’istruzione, la sensibilizzazione, la promozione di progetti mirati, le persone, in questo caso i bambini e le loro famiglie, possono acquisire maggiore consapevolezza, passo fondamentale verso l’adozione di comportamenti più responsabili e sostenibili”.

Il programma completo della Paper Week è disponibile sul sito comieco.org.