La città di Pagani ospiterà l’evento giubilare "Artigiani di speranza" Appuntamento sabato 5 aprile nella Basilica Pontificia di Sant’Alfonso Maria de Liguori

Si terrà sabato 5 aprile nella Basilica Pontificia di Sant’Alfonso Maria de Liguori l’evento giubilare “Artigiani di speranza”. L’iniziativa della Fraternità dei Servi di Maria di Pagani, che gode del patrocinio del Comune di Pagani, coinvolge tutta la provincia campana dell’Ordine Secolare dei Servi di Maria, con la partecipazione anche della priora nazionale Antonella Aievoli.

L’identità servitana a Pagani risale al 1691 e a rafforzarne il legame con il Comune di Pagani vi è il gemellaggio con Monte Senario e l’ordine dei Servi di Maria, di cui nel 2023 attraverso un’iniziativa congiunta tra la Fraternità guidata da Carmeline Izzo e l’amministrazione del sindaco Lello De Prisco si è celebrato il ventennale.

L’iniziativa giubilare è divisa in due momenti: un convegno presso l’auditorium della Basilica di Sant’Alfonso con inizio alle ore 17, in cui attraverso gli interventi del Prof. Sigismondo Somma (storico), di Padre Roel Osorio - Ordine dei Servi di Maria e di Padre Sabatino Majorano, padre redentorista, preside emerito dell’Accademia Alfonsiana, si potranno approfondire le ragioni storiche e gli approcci teologici del Giubileo, e a seguire la celebrazione eucaristica per l’occasione giubilare alle ore 19 in Basilica di Sant’Alfonso, partecipando alla quale si otterrà l’indulgenza plenaria.

Ad aprire l’iniziativa giubilare, alle ore 16 ci sarà la visita guidata al museo alfonsiano grazie alla sinergia con i membri del Forum dei Giovani di Pagani, che faranno da guida.

PROGRAMMA

Auditorium Basilica ORE 17,00

INDIRIZZO DI SALUTO

• Avv. Raffaele Maria de Prisco Sindaco

• Prof. Gaetano Califano (P.co culturale Sant’ Alfonso M. de ‘Liguori )

• Dott.ssa Carmelina Izzo (Priora Fraternità dei Servi di Maria di Pagani )

INTERVENGONO

• Prof. Sigismondo Somma (storico )

• Padre Roel Osorio Ordine dei Servi di Maria (O.S.M.)

• Padre Sabatino Majorano (Preside emerito Accademia Alfonsiana)

INTRODUCE E MODERA

Avv. Matteo Baselice- (Priore emerito Fraternità Servi di Maria di Pagani )

Ore 19,00—Concelebrazione Celebrazione Eucaristica per l’occasione giubilare , si otterrà l’indulgenza plenaria.

Dalle ore 16,00 alle 17,00 ci saranno visite guidate al Museo alfonsiano a cura del Forum dei giovani