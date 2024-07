Attivato ripetitore per la linea telefonica mobile a San Marzano sul Sarno “Innovazione sì, ma non senza trascurare il rispetto della normativa dell’emissione di onde"

A San Marzano sul Sarno si sono finalmente conclusi i lavori di installazione e messa in funzione del ripetitore telefonico per la linea mobile, che permetterà ai cittadini di poter effettuare telefonate in maniera decisamente più comoda ed agevole rispetto anche a pochi giorni fa.

Un lungo lavoro, questo, che è stato portato a termine dall’Amministrazione di Andrea Annunziata, con l’assessore con delega all’Innovazione tecnologica, Colomba Farina, al fine di rendere un servizio primario alla comunità.

“Si è concluso, finalmente direi, un percorso durato a lungo, proposto e avviato da me, un po’ di anni fa, con la predisposizione di un regolamento e gli atti iniziali necessari - ha spiegato l’assessore Colomba Farina - ed è stato portato avanti, in prosieguo, anche dalla precedente amministrazione comunale, con l’impegno dell’allora assessore Angela Calabrese, che ringrazio per averne continuato il lavoro, vista la necessità di un’opera infrastrutturale così importante. San Marzano sul Sarno è connesso al pari delle altre città. Un passo avanti in un’era completamente digitale”.

“Innovazione sì, ma non senza trascurare il rispetto della normativa dell’emissione di onde, per la tutela dei cittadini”, aggiunge l’assessore Farina, che, prontamente, in accordo con il primo cittadino, Andrea Annunziata, ha inoltrato richiesta al dipartimento provinciale dell’Arpac di Salerno e al direttore generale dell'Arpa Campania - Unità operativa Agenti Fisici (prot. n. 0010764 del 10.07.24), al fine di provvedere, in sede di prima attivazione, al controllo delle emissioni. Tutto ciò va nell’ottica di garantire la tutela della salute dei cittadini, nelle more della stipula di una specifica convenzione per il monitoraggio periodico del sito, al fine di meglio garantire che i valori delle onde emanate dal ripetitore in uso rispettino i valori imposti dalla legge.