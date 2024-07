Vietri sul Mare: parte il nuovo servizio gratuito di navette Collegherà Albori, Raito, Dragonea, Benincasa, Iaconti, Padovani e Molina

In occasione dell’estate 2024 il Comune di Vietri sul Mare ha istituito un nuovo servizio navetta gratuito che collegherà Albori, Raito, Dragonea, Benincasa, Iaconti, Padovani e Molina con il capoluogo e con Marina per venire incontro alle esigenze dei residenti ed anche per integrare il sistema di trasporto locale, vista l’alta presenza di turisti sul territorio vietrese.

Il servizio di navetta gratuita effettuerà le proprie corse tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 08,30 alle ore 24,00, dal 20 luglio al 31 agosto 2024, secondo l’allegato orario.

«Durante l’estate Vietri sul Mare vede aumentare in maniera esponenziale la presenza di turisti e questo rende difficoltoso muoversi agevolmente sul nostro territorio - ha affermato il sindaco Giovanni De Simone - in questa maniera abbiamo voluto, considerate le nostre possibilità, supportare il sistema locale di trasporto molto spesso messo in serie difficoltà».

Soddisfatto anche Vincenzo Alfano, consigliere comunale con delega ai trasporti: «Con l’attivazione del servizio di navetta gratuito stiamo cercando di dare risposte concrete alle esigenze di mobilità dei residenti che così potranno raggiungere il mare con più agio».