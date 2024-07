Inizio anno giubilare parrocchiale chiesa Santissimo Salvatore Cava de' Tirreni Il parroco: "Nuova luce alla statua con l'aggiunta di un putto e due cherubini"

La comunità parrocchiale di Passiano di Cava de’ Tirreni si appresta a vivere un tempo ricco di gioia e grazia: un anno giubilare nella ricorrenza dei 100 anni dalla realizzazione della venerata effige del Santissimo Salvatore, a cui la chiesa è dedicata, e 25 anni dalla riapertura al culto della chiesa parrocchiale, dopo 20 anni di chiusura a causa del sisma del 1980.

«Ho fortemente voluto – spiega il parroco don Ciro Giordano - in uno con il popolo passianese, che con generosità ha reso possibile la realizzazione dell’opera, che per questa occasione la statua del Salvatore splendesse di nuova luce con l’aggiunta delle figure di un putto e di due cherubini che ora ne adornano il nuvolato, grazie alla maestria dell’autore, lo scultore Aniello Accardo che ha reso ancora più bella una statua che già di suo riluceva per fattura. Un altro dono ancora è stato elargito alla nostra comunità per arricchire questo anno di straordinaria grazia. Dal 28 luglio, giorno in cui giungerà in chiesa la statua restaurata del Salvatore, e per tutto l’anno che seguirà, fino al 6 agosto 2025, sarà possibile lucrare l’indulgenza plenaria con la devota visita alla nostra Chiesa, alle solite condizioni, così come ci è stato concesso dalla Penitenzieria Apostolica.»

L’anno giubilare della parrocchia Santissimo Salvatore sarà un avvenimento unico nel suo genere per la nostra realtà locale, che coinvolgerà la comunità passianese e di rimando la sua eco si estenderà per l’intera valle metelliana coinvolgendo in un tempo di arricchimento spirituale, umano e culturale tutti i fedeli, a far data dall’accoglienza della statua venerabile e alla quale faranno da corollario numerosi ed importanti eventi che si susseguiranno durante i prossimi mesi.

Il primo appuntamento è per domenica 28 luglio alle ore 19.30 in cui si darà ufficialmente inizio al tempo giubilare. Saranno presenti insieme alla comunità parrocchiale, le autorità civili e militari cittadine, faranno da cornice alcuni figuranti dell’Associazione Trombonieri, Sbandieratori e Cavalieri della Città di Cava de’ Tirreni che al suono dei tamburi e delle chiarine accoglieranno la statua restaurata del Santissimo Salvatore nel piazzale antistante la chiesa accompagnandola lungo la navata centrale dando, così, inizio all’anno giubilare con la solenne celebrazione eucaristica.