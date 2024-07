Sarno, intervento per potenziare l’illuminazione pubblica Squillante: “Vivibilità e più sicurezza"

A Sarno interventi di potenziamento dell’illuminazione pubblica. A Palazzo San Francesco, già la scorsa settimana si è tenuta una ulteriore riunione tecnica voluta dall’amministrazione comunale, e dal Sindaco Francesco Squillante.

Questo piano, avviato sin dai primi giorni del mandato, mira a migliorare la vivibilità e le condizioni di sicurezza dei luoghi del centro storico attraverso l’aumento della potenza dei corpi illuminanti ed efficientemente.

Le strade interessate in questa prima fase dei lavori includono Corso Amendola, Piazza IV Novembre, Via Fabbricatore, Via Laudisio, Via Mazzini, Via Mortaro, Via Michele Squitieri e Via Pietro Nocera.

“Si tratta di un lavoro importante e programmato per il potenziamento dell'illuminazione nel centro storico della città. Questo consentirà di adeguare e migliorare le condizioni. Avremo strade più illuminate perché l’impianto sarà al massimo del consentito tecnicamente. - ha detto il sindaco Squillante - Valuteremo anche altre zone che necessitano di essere potenziate”.